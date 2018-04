Agenda dati macro e finanziari del 10 aprile

Pubblicato il 10/04/2018 alle ore 00:55:12

Pochi dati anche oggi e tutti considerati di secondo piano. Nel dettaglio, escono i dati sulla produzione industriale in Francia e Italia ed è chiaro che tra i risultati quello che più interessa è il nostro. In Usa esce l'andamento dei prezzi alla produzione del mese di marzo e poco influente in questo momento mentre alle 16 sarà diffuso il dato riguardante le scorte all'ingrosso, risultato molto seguito dalla Fed.

A livello societario segnaliamo l'investor day di Eni che si terrà a New Yord alle ore 16.

Fonte dati macro: Investing

DATI MACRO



Francia

Ore 08.45

Produzione industriale, dato di febbraio. Attesa: 1.5%



Italia

Ore 10.00

Produzione industriale, dato di febbraio. Attesa: 1.0%



Usa

Ore 14.30

Prezzi alla produzione, dato di marzo. Attesa: 0.1%m/m; 2.9%a/a

Prezzi alla produzione (escluso energia e alimentari), dato di marzo. Attesa: 0.2%m/m; 2.6%a/a

Ore 16.00

Scorte all'ingresso, dato di febbraio. Attesa: 0.8%m/m

EVENTI

Ocse

Leading indicator del mese di febbraio



Cina

Intervento del Premier XI Jiinpig (attesa la risposta a Trump)

EVENTI SOCIETARI



Italia

IPO

-----



OPA

Yoox: Opa lanciata da RLG Italia al prezzo di 38 euro. Termina il 9 maggio.

Modelleria Brambilla: OPA lanciata da Co.Stamp al prezzo di 3 euro. Termina il 23 aprile



Aumento di capitale

Anima: 7 nuove azioni a 4.17 euro (cadauna) ogni 30 azioni possedute. Diritti scambiati sino al 6 aprile. Operazione sino al 12 aprile

Igd: 5 azioni nuove a 5.165 euro (cadauna) ogi 14 vecchie possedute. Diritti negoziabili sino al 9 aprile. Operazione sino al 13 aprile

Cda

Ambienthesis, Toscana Aeroporti.



Conference Call

Eni



Assemblea

4Aim Sicaf, Banca Mediolanum, Massimo Zanetti, Spactiv



Dividendi



Dividendi di marzo e aprile





Raggruppamento

-----



EUROPA

Trimestrali

http://it.investing.com/earnings-calendar/





USA

Trimestrali

http://it.investing.com/earnings-calendar/