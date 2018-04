Fed: nei verbali si preannuncia un cambiamento di linguaggio

Pubblicato il 11/04/2018 alle ore 22:50:46

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 11 apr - Nella riunione degli scorsi 20 e 21 marzo, quando ha alzato i tassi di 25 punti base all'1,5-1,75%, "alcuni" membri del Federal Open Market Committee "hanno suggerito che, a un certo punto, potrebbe diventare necessario un cambiamento del linguaggio [usato dalla Federal Reserve per comunicare le sue decisioni di politica monetaria] al fine di riconoscere che [...] la politica monetaria prima o poi probabilmente passera' gradualmente dall'essere accomodante all'essere neutrale o un fattore di freno per l'attivita' economica". E' quanto si legge nei verbali di quella riunione, pubblicati oggi. Nel documento si apprende che i membri del braccio di politica monetaria della Fed hanno discusso di quanto bisognera' stringere la cinghia "nel medio termine per raggiungere gli obiettivi" di piena occupazione (praticamente raggiunta) e stabilita' dei prezzi. "I partecipanti sono stati d'accordo che la rotta dei tassi dipendera' dall'outlook economico cosi' come riflesso dai dati macroeconomici".