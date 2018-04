Trump prepara nuove sanzioni contro la Russia

Pubblicato il 15/04/2018 alle ore 22:54:01

Dopo i missili sulla Siria Donald Trump non si ferma, ed è pronto a varare nuove sanzioni contro la Russia, ritenuta «complice» del regime di Assad anche nell’uso delle armi chimiche. Una mossa destinata ad inasprire ancor di più i rapporti tra Washington e Mosca, mai caduti così in basso da decenni. Con l’ipotesi di un faccia a faccia alla Casa Bianca tra il presidente americano e lo `zar´ del Cremlino Vladimir Putin che si allontana sempre di più, nonostante - dicono i ben informati - ci sia la volontà dei due leader.

Si rafforza invece l’asse Mosca-Teheran, con una telefonata tra Putin e il presidente iraniano Hassan Rohani in cui si parla di rischio caos per i raid Usa definiti «illegali». Il numero uno del Pentagono, il generale James Mattis, lo aveva detto chiaramente giorni fa davanti al Congresso: le opzioni per rispondere all’attacco chimico di Duma messe sul tavolo dello Studio Ovale sono tante e non solo militari, ma anche di tipo diplomatico ed economico. Ed ecco puntuali le nuove misure anticipate dall’ambasciatrice Usa all’Onu Nikki Haley in un’intervista alla Abc e che dovrebbero essere annunciate ufficialmente nelle prossime ore dal segretario al Tesoro Steve Mnuchin. Sanzioni, ha spiegato Haley, che andranno a colpire direttamente le società russe che hanno aiutato il governo siriano a realizzare e a dispiegare armi chimiche, fornendo anche attrezzature, tecnologie ed equipaggiamenti.

Continua a leggere

http://www.ilsecoloxix.it/p/mondo/2018/04/15/ACd9zGzC-contro_russia_sanzioni.shtml