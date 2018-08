Agenda dati macro e finanziari del 6 agosto

Pubblicato il 06/08/2018 alle ore 08:47:56

Seduta molto tranquilla per quanto concernei dati macro perché è in uscita un solo dato rilevante che, in ogni caso, dobbiamo considerare di media importanza: l'indice Sentix. La fiducia degli investitori, in questo momento, non è molto alta per noti temi internazionali (dazi) e italiani (nuova legge finanziaria). Appare del tutto evidente che sono altri i temi, non certo i dati macro, che possono influenzare l'andamento dei mercati.



Nessun evento degno di nota mentre segnaliamo che oggi si terrà il Cda di Unicredit ma i dati di bilancio saranno diffusi domani mattina in avvio di seduta. Infiine, oggi torna a Piazza Affari Guala Closure .

Fonte dati macro: Investing

DATI MACRO



Germania

Ore 08.00

Ordini all'industria, dato di giugno. Attesa: -0.3% m/m. Effettivo: -4.0% m/m





Europa

Ore 10.00

Indice Sentix, dato di agosto. Attesa: 12.8





EVENTI



-----



EVENTI SOCIETARI



Italia

IPO

----



OPA

Vittoria: OPAS di Vittoria Capitale. L'operazione termina il 24 agosto



Fullsix: Opa di Orizzonti Holding. L'operazione termina il 10 settembre



Aumento di capitale





Cda

Toscana Aeroport



Conference Call

-----



Assemblea

----



Dividendi



Link





Raggruppamento

-----



EUROPA

Trimestrali

http://it.investing.com/earnings-calendar/





USA

Trimestrali

http://it.investing.com/earnings-calendar/