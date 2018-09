Agenda dati macro e finanziari del 20 settembre

Pubblicato il 20/09/2018 alle ore 01:02:22

Pochi dati nella seduta di oggi. I più importanti sono l'indice di vendite di case esistenti in Usa e la fiducia dei consumatori europei. Dati importanti ma non fondamentali.

Al contrario, tra gli eventi segnaliamo il rapporto dell'OCSE sull'andamento dell'economia mondiale e l'intervento del Governatore della Bundesbank Wiedmann.

A livello societario segnaliamo il Cda di Mediobanca tra i titoli del paniere principale e di Technogym tra le mid cap.

Fonte dati macro: Investing

DATI MACRO



Usa

Ore 14.30

Richieste continue di sussidi disoccupazione. Attesa: 1705mila

Nuove richieste di sussidi di disoccupazione. Attesa: 210mila

Indice Fed di Filadelfia, dato di settembre. Attesa: 17.0

Ore 16.00

Vendite di case esistenti, dato di agosto. Attesa: 5,35 milioni +0.3%)

Leading indicator, dato di agosto. Attesa: ----





Europa

Ore 11.00

Fiducia dei consumatori, dato preliminare di settembre. Attesa: -2.0





EVENTI

Europa

Intervento di Wiedmann (ore 15.15)

Intervento di Praet (ore 19.20)

Ocse

Ore 11.00

Ocse presenta il rapporto Economic Outlook

Europa

Riunione Capi di Governo sul tema immagrazione

EVENTI SOCIETARI



Italia

IPO

----



OPA



Ei Towers: Opa di 2iTowers al prezzo di 57 euro. L'operazione termina il 5 ottobre



Aumento di capitale

-----



Cda

Blue Financial Communication, Capital For Progress 2, Fullsix, Gruppo Ceramiche Ricchetti, Industrial Stars of Italy 3, Mediobanca, Solutions Capital Management SIM, SS Lazio, Technogym.



Conference Call

-----



Assemblea

Bca Carige



Dividendi



Link





Raggruppamento

-----



EUROPA

Trimestrali

http://it.investing.com/earnings-calendar/





USA

Trimestrali

http://it.investing.com/earnings-calendar/