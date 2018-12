Ipercomprato/ipervenduto principali indici - chiusura del 18 dicembre

Pubblicato il 19/12/2018 alle ore 00:11:34





Rsi: indicatore di momentum calcolato su un periodo di 7 gg. In verde i titoli in ipercomprato (>70), in rosso in ipervenduto (<25);

Variazione %: variazione percentuale rispetto alla chiusura precedente



Distanza % mm100: distanza percentuale tra l'ultima chiusura e la media mobile a 100 gg.



Distanza % mm100: distanza percentuale tra l'ultima chiusura e la media mobile a 200 gg.



Grado di rischio: va da 0 a 100 punti. quando l'indicatore scende il titolo si trova in fase rialzista e viceversa. I segnali di inversione scattano al rialzo quando l'indicatore inizia la discesa da un valore compreso tra 95 e 100 e al ribasso quando gira da un valore compreso tra 0 e 5 punti.