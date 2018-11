Agenda dati macro e finanziari del 7 novembre

Pubblicato il 07/11/2018 alle ore 02:05:26

L'unico dato europeo significativo della seduta è rappresentato dalla produzione industriale tedesca mentre in Usa non vi è nulla se non le scorte petrolifere che sono viste in rialzo a 2,43 milioni di barili (nella serata, la stima API ha evidenziato un aumento di 7,8 milioni e provocato un nuovo ribasso del prezzo del crude oil).Da segnalare che anche le vendite al dettaglio in Italia ma solo perché nelle ultime rilevazioni dei dati, abbiamo registrato un costante calo.



Appare chiaro che l'appuntamento clou della giornata è l'esito della tornata elettorale. Il dato sarà ufficiale in prima mattinata ma si inizierà subito a discutere sui nuovi equilibri che l'esito elettorale provocherà.



A livello societario, ricordiamo che prima dell'avvio delle contrattazioni, Snam e Ubi banca diffonderanno i risultati trimestrali. Per quanto concerne le nuove uscite, segnaliamo i comunicati di Bca Mediolanum, Cnh e Banco Bpm.



DATI MACRO



Germania

Ore 08.00

Produzione industriale, dato di settembre. Attesa: 0.1%



Italia

Ore 09.45

Vendite al dettaglio, dato di settembre. Attesa: -0.1% m/m



Europa

Ore 11.00

Vendite al dettaglio, dato di settembre. Attesa: 0.1% m/m; 0.7% a/a



Usa

Ore 16.30

Scorte petrolifere. Attesa: 2,433 milioni di barili



EVENTI



Usa

Elezioni MidTerm (rinnovo parziale di Camera e Senato)

Europa

Interventi di Coeuré e Praet

EVENTI SOCIETARI



Italia

IPO

OPS



Luxottica: operazione obbligatoria. Rapporto concambio pari a 1 azione Luxottica per 0.4613 azioni Essilor/Luxottica di nuova emissione. Operazione sino al 28 novembre, salvo proroga.



Aumento di capitale



Clabo: 1 azione nuova ogni 4 possedute a 2.4 euro. Trattazione dei diritti sino al 12 novembre mentre l'operazione si chiuderà il 16 novembre.



Cda

Banca Farmafactoring, Banca Mediolanum, Banco di Sardegna, Banco BPM, Brembo, Buzzi Unicem, CNH Industrial , Culti Milano, DiaSorin, Generali,Igd, Interpump Group, Iren, Maire, Poste Italiane, Tecnimont, Tod's, UniCredit





Conference Call

Banca Farmafactoring, Banca Mediolanum (16,00), Banco BPM (18,30), CNH Industrial (15,30), Iren (17,00), Tod's



Assemblea

Dividendi



Raggruppamento

EUROPA

Trimestrali

USA

Trimestrali

