Toti (Liguria): opere pubbliche con il denaro del reddito di cittadinanza

Pubblicato il 12/11/2018 alle ore 09:37:43

Berlusconi potrebbe aver trovato il proprio delfino (altro che Tajani)

"Sarebbe meglio rinunciare al reddito di cittadinanza e utilizzare quei 10 miliardi di euro per aprire i cantieri delle grandi opere, di cui questo Paese ha un enorme bisogno", ha affermato Giovanni Toti, governatore della Liguria, in un'intervista. "Sfido chiunque in Italia, a parte gli attivisti grillini, a dire che non c'è un'urgenza strade, ponti, ferrovie, da costruire e ristrutturare", ha aggiunto.

Continua a leggere

https://www.milanofinanza.it/news/toti-rinunciare-a-reddito-cittadinanza-e-fare-grandi-opere-201811120823507858