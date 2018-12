Auto- ecotassa si cambiano i limiti

Pubblicato il 18/12/2018 alle ore 14:32:30

Roma, 18 dicembre 2018 - Ennesimo dietrofront sull'ecotassa. Spuntano nuove soglie per il balzello che dovrebbe colpire le auto più inquinanti nel 2019 ed essere inserito nella manovra. Tarato sulle emissioni, subisce ritocchi (almeno nei piani) di giorno in giorno. L'ultima novità la annuncia il sottosegretario ai Trasporti, Michele Dell'Orco, che su Twitter parla di "versione definitiva", sia per l'ecotassa, sia per l'ecosconto, ovvero l'incentivo previsto per auto elettriche e ibride. Ne emerge che il 'malus' colpirà solo i modelli di lusso e alcuni Suv, quelli di cilindrata più alta.





