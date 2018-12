Tim: Cda il 14/01

Pubblicato il 18/12/2018 alle ore 17:54:00

(Reuters) - Telecom Italia (Tim) terrà due consigli il 21 dicembre e il 14 gennaio per decidere sulla convocazione dell'assemblea richiesta da Vivendi per votare la rimozione di cinque consiglieri e la nomina di altri 5 scelti dal gruppo francese.





Lo dicono due fonti vicine alla vicenda, precisando che il consiglio del 14 gennaio sarà quello in cui si decide.





Circa una settimana fa Vivendi ha annunciato che avrebbe inviato la richiesta per cambiare a proprio favore i rapporti di forza all'interno del consiglio.