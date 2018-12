Pubblicato il 19/12/2018 alle ore 10:35:13







Si torna a respirare per quanto concerne lo spread che scende in area 257 punti. Per avere un pieno recupero e permettere alle casse statali di tornare ad una parziale normalità bisogna attendere la rottura di 230 punti che rappresenta la soglia pivot. Sotto questa soglia si avrà un netto recupero dei prezzi del BTp che potrebbe tornare a 130 punti.

Al raggiungimento di area 130 punti bisognerà ragionare sull'aprire posizioni allo scoperto strutturali e non speculative.