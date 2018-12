Legge di Bilancio - La Commissione Ue da l'ok ma verifica a gennaio

Pubblicato il 19/12/2018 alle ore 12:45:24

L'Italia scongiura in extremis la procedura di infrazione sul debito. Il collegio dei commissari riunito a Bruxelles ha dato il suo via libera all'accordo raggiunto dalla Commissione con il governo italiano sulla manovra. L'esecutivo Ue ha quindi dato il via libera alla correzione dei conti pubblici che assicurerebbe per il 2019 un deficit nominale al 2,04%, a fronte del 2,4% messo per iscritto dal governo italiano nella nota di aggiornamento al Def dal 2,9 stimato dalla Commissione attraverso i propri calcoli. Per il deficit strutturale, quello al netto delle componenti volatili dell'economia, si passa da un peggioramento originario dello 0,8% a zero.

Continua a leggere

https://www.repubblica.it/economia/2018/12/19/news/manovra_ok_ue_stop_alla_procedura_di_infrazione-214614809/