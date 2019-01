Unieuro - vero il primo target

Pubblicato il 16/01/2019 alle ore 16:14:26

Per chi ha seguito l'indicazione, ieri è scattato un segnale di allungo per possibile arrivo a 11.50 euro. Il movimento al rialzo si sta sviluppando su scambi elevati ma ha provocato la potenziale formazione di una divergenza ribassista di breve termine. Target confermato ma stop alzato alla rottura di 11.10 euro. Stop sempre in chiusura.

Analisi del 15/01













Appare del tutto probabile il raggiungimento di area 11.50 euro se la soglia di 11 euro sarà superata in chiusura. Il movimento odierno è positivo a causa dell'annuncio di una nuova acquisizione di dodici magazzini In Sicilia per un importo di 17.4 euro. Il movimento al rialzo del titolo, quindi, è pienamente giustificabile e questo implica la possibilità che il trend possa proseguire nelle prossime sedute



Non siamo attivi sul titolo perché già impegnati su altri temi ma l'azienda deve essere tenuta sotto controllo al supermento di 12 euro perché sopra questa soglia si avranno indicazioni positive di brevissimo termine.

Per il momento, per chi volesse agire in trading, segnale al superamento di 11 euro in chiusura, non adesso, per target in area 11.50/55 euro e stop alla rottura di 10.8 euro sempre in chiusura.