Diasorin - aggiornamento operativo

Pubblicato il 07/06/2021 alle ore 13:19:04

Analisi del 7 giugno







(grafico giornaliero)

Non è il momento di questi titoli perché il mercato è concentrato su altri temi (bancari, industriali e costruzioni). Il trend dei prezzi si sviluppa appena sopra la zona di 135 euro, dove si colloca il primo appoggio e il titolo potrebbe essere in grado di allungare verso la zona di 150 euro nel brevissimo con estensione sino a 155 euro, dove si colloca il successivo ostacolo. il trend dei prezzi è ben supportato dai volumi ma le difficoltà del momento sono ben chiare osservando l’andamento dell’indicatore.

Strategia

Suggeriamo di attendere, il mercato si concentra su altri temi in questa fase. Per chi avesse posizione, mantenere ma appare opportuno, oltre a fissare il target a 150/152 euro anche adottare uno stop alla rottura di 134 euro







Analisi del 28 aprile



(grafico giornaliero)

La notizia che la società ha emesso un bond da 500 milioni di euro finalizzato all’acquisto di Luminex non ha sorpreso nessuno anche perché l’emissione è avvenuta sopra la pari. Il trend del titolo, dopo l’attimo di euforia a seguito dell’acquisto dell’azienda Usa, sta tornando negativo tanto che i prezzi si stanno avvicinando alla zona di 136 punti, soglia dove si colloca il primo appoggio. la rottura di questo livello determinerà il ritorno verso la zona di 127 euro. Il rialzo di oggi lo consideriamo un semplice rimbalzo e non un primo segnale di reverse. Ipotesi che è pienamente confermata dall’andamento dell’indicatore.

Strategia

Manteniamo una view negativa sul titolo. La pandemia sta per essere cancellata e, di conseguenza, l’attività di questa società subirà un rallentamento. Per il momento, non suggeriamo alcun intervento operativo.

Analisi del 12 aprile









(grafico giornaliero)

Allungo sino a 155 euro per il titolo e raggiungimento del secondo ritracciamento della griglia. Il movimento dei prezzi è positivo, a seguito della notizia del fine settimana (acquisto di Luminex) ma rileviamo che solo al superamento di 155 uro, in chiusura, si avrà una nuova indicazione di rialzo. Per il momento, nonostante il recupero, il forte aumento dei volumi e rialzo dell’oscillatore, suggeriamo di agire con cautela.

Strategia

Attendere. Meglio attendere qualche seduta per valutare un eventuale intervento. Non siamo molto convinti del possibile allungo dei prezzi nel corso delle prossime sedute.

Analisi del 12 marzo



(grafico giornaliero)

Il movimento di oggi conferma il cambio di direzione da parte del titolo che raggiunge la zona di 140 euro, dove si colloca il primo appoggio. il grafico fornisce una chiara informazione circa la possibile dinamica del titolo e non è positiva anche se l’eccesso dell’indicatore è molto alto.

Strategia

L’emergenza sanitaria sta per finire, almeno nella sua forma più acuta, e i titoli di questo settore potrebbero realizzare un movimento correttivo molto deciso. Se non vi fossero così tante opportunità, dedicheremmo molta attenzione allo short. Non abbiamo il tempo di seguire questo operatività ma al primo recupero tecnico verso la zona di 155 euro, questo titolo è da shortare per target in area 120 euro. Non siamo attivi





Analisi del 19 febbraio





(grafico giornaliero)

Il cauto ottimismo circa l’esito della guerra contro il virus, ha prodotto un netto consolidamento dei prezzi del titolo e un primo segnale di vendita alla rottura di 175 euro. La rottura determina un potenziale ribassista sino al raggiungimento di area 162/163 euro, dove passa la linea rialzista di breve e sarà questa soglia da tenere sotto controllo perché la rottura al ribasso determinerà un segnale di inversione di tendenza. Volumi non altissimi e indicatore in netto ribasso, accompagnano questa correzione che potrebbe essere sfruttata al ribasso.

Strategia

Non suggeriamo alcuna operatività oggi e comunque non prima del ritest della soglia di 175 euro. Per il momento, non suggeriamo alcuna indicazione operativa ma lo short è possibile o al raggiungimento di area 175/176 euro, con stop sopra 180 euro e target a 162 euro, o alla rottura di 162 euro per target in area 120 euro ma nel tempo. Per ora, attendere.

Analisi del 19 novembre





(grafico giornaliero)

Dopo la caduta causa della scoperta vaccini, il titolo ha trovato un livello di equilibrio tra 170 e 178 euro ma questa condizione tecnica non è certamente ideale per investire. La probabilità che il titolo sia in fase di distribuzione è alta anche perché i tamponi continueranno ad essere fatti alle persone ma il loro utilizzo è destinato a scendere. Per il momento, è preferibile attendere anche se l’indicatore sta dando segnali di risveglio.

Strategia

Attendere.

Analisi del 4 novembre

(grafico giornaliero)

L’allungo di oggi determina il ritorno verso la zona di 190/192 punti per il titolo che si riavvicina alla zona dei massimi. Appare chiaro che la ripresa dei contagi rappresenta una nuova opportunità di crescita per l’azienda (ovviamente, sarebbe stato preferibile il contrario) che potrebbe riprendere a correre per quanto concerne i dati trimestrali. Il movimento dei prezzi ha prodotto un segnale positivo sull’indicatore che ha incrociato al rialzo la medi mobile mentre i volumi sono scarsi. Non suggeriamo alcun intervento ai valori correnti perché riteniamo che l’attuale valutazione sia più che congrua e, pertanto, il rischio/rendimento dell’eventuale intervento pende più verso il primo fattori. Attendere.

Analisi del 30 ottobre





La vicenda Covid sta influenzando positivamente questo titolo che rimane in prossimità dei massimi. In prossimità ma senza sfondarli perché, al momento, la valutazione è, a nostro avviso, più che congrua. Appare improbabile un nuovo allungo nel brevissimo e se dovesse concretizzarsi non crediamo possa produrre il superamento di area 200/205 punti. In pratica, suggeriamo di attendere mentre, su storno, potrebbe essere presa in considerazione l’acquisto di Recordati.

Analisi del 22 ottobre





Andamento del tutto piatto sotto i massimi per quanto concerne questo titolo che rimane in zona 190 euro da circa una settimana. Il movimento laterale si sta sviluppando su volumi non elevati mentre l’indicatore continua a segnalare perdita di momentum, e si avvicina alla zona dei 50 punti. Ci attendiamo il raggiungimento della zona di 185/184 euro nel brevissimo termine ma appare improbabile lo sfondamento di questa soglia, soprattutto in una fase come questa dove il settore tornerà sotto i riflettori. Per il momento, non suggeriamo interventi ma in un’ottica di diversificazione, il titolo potrebbe essere preso in considerazione. Per ora, attendere.

Analisi dell'1 ottobre





Netto recupero del titolo e avvicinamento alla zona di 180/185 punti, dove si colloca un importante appoggio di brevissimo. Appare del tutto evidente che la tendenza dei prezzi si sta sviluppando su scambi non particolarmente elevati e, soprattutto, con l’indicatore che si muove in zona di fortissimo eccesso da qualche seduta. O esce una notizia che possa spostare nuovamente l’equilibrio, provocando il raggiungimento della zona di 200 euro oppure questo titolo è destinato a ritracciare verso la zona di 165 euro.

Non siamo attivi e se il titolo fosse in posizione, prestare attenzione alla tenuta di area 174 euro in caso di correzione.

Analisi del 17 settembre





Il titolo ci prova ma non riesce a sfondare la zona di 163/164 euro, dove si colloca il primo ostacolo. Il movimento dei prezzi è inserito in un canale discendente di breve che, per il momento, è stato sempre rispettato. In caso di uscita da questo canale, suggeriamo di seguire i livelli statici che definiranno la direzionalità del titolo nel brevissimo termine. Il movimento dei prezzi ha provocato la formazione di un forte eccesso sull’indicatore mentre i volumi si stanno rarefacendo in questa seduta. Manteniamo la posizione in essere senza procedere, per il momento, ad alcun intervento operativo.

Analisi dell'11 settembre





Segnaliamo il titolo, anche se non siamo interessati all’acquisto, per la figura che si sta formando su base oraria. Se la tendenza di oggi dovesse provocare il superamento di 155.50 euro, confermando in chiusura il superamento, si avrebbe una prima conferma del testa e spalle. Il target ci colloca in area 170 punti, dove si colloca il massimo di fine agosto. Indicatore in trend positivo e volumi che stanno salendo.

Analisi del 6 agosto











Il titolo si riavvicina alla zona di 150 euro che rappresenta una soglia molto solida e robusta di brevissimo termine. Il movimento dei prezzi si sta sviluppando su scambi modesti e questo rappresenta un dato negativo perché significa che non vi sono compratori interessati nonostante il titolo si muova sui minimi di periodo. Indicatore debole e in zona di eccesso e questo è l’unico elemento tecnico che ci fa supporre ad un rialzo nel brevissimo termine. Non siamo attivi sul titolo e suggeriamo di non agire ma se dovessimo dare un’indicazione daremmo l’acquisto a 150/151 euro per target a 160/161 euro e stop alla rottura di 147 euro.

Analisi del 24 luglio





Il movimento correttivo del titolo ha portato al raggiungimento della zona di 163 euro, dove si colloca il primo appoggio dato dalla base del canale che abbiamo evidenziato. Si tratta di un livello poco significativo perché la soglia da tenere sotto controllo si trova a 153/150 euro. Il movimento correttivo porta al raggiungimento di questa soglia e solo a questo livello si potrà valutare se entrare in compera, dubitiamo, o lasciar correre. Il movimento dell’indicatore e la distribuzione dei volumi ci spingono a credere che i massimi dello scorso maggio rimarranno tali a lungo. Non siamo attivi.

Analisi del 16 luglio





Un movimento molto netto nella seduta di oggi ma nessuna variazione sostanziale per quanto concerne il titolo che si mantiene in laterale. Solo al superamento di 180/181 euro in chiusura si avrà una reazione positiva dei prezzi mentre i volumi certamente non supportano il trend di allungo nel brevissimo. manteniamo la posizione di neutralità ma se non si avrà un nuovo immediato allungo, entro la seduta di domani, appare verosimile il ritorno verso la zona di 155 euro.

Attendere.

Analisi del 7 luglio





Il segnale dato dal superamento di 176 euro, se confermato in chiusura, potrebbe permettere il raggiungimento di area 183 euro sin dalle battute iniziali con estensione, in caso di nuovo allungo su scambi elevati, sino al raggiungimento di area 190 euro, dove si colloca il primo ostacolo della griglia. Il trend dei prezzi si sta sviluppando sui scambi non all’altezza del movimento in atto ma l’indicatore segnala forza tanto da aver raggiunto la zona di forte eccesso in questa fase. Pertanto, per chi volesse agire, segnale al superamento dei 176 euro in chiusura, evitando di pagare oltre 178 euro, per primo target a 183 euro e successivo a 190 euro. Stop alla rottura di 173 euro.

Analisi del 30 giugno





L’area di 165 euro è un buon punto tecnico. Quota 175/177 euro è altrettanto solido mentre è evidente che i volumi sono troppo bassi per sostenere qualsiasi movimento si creerà nel brevissimo. Il trend dei valori è laterale e questo implica la possibilità che si possa assistere alla continuazione dell’attuale trend tra 165 e 175 euro. Possibili interventi veloci in trading su questo titolo.

Analisi del 23 giugno





Su base oraria il titolo si sta muovendo all’interno di un canale rialzista di breve termine che ha il primo ostacolo a 175 euro e quello successivo a 178 euro. Al momento, non vi sono le condizioni per un ingresso in compera anche perché i volumi si sono ridotti al lumicino mentre l’indicatore mostra qualche segnale di incertezza. Nessuna indicazione operativa anche se appare possibile il raggiungimento di area 165/166 euro prima di avere una nuova reazione. Per ora, attendere.

Analisi del 15 giugno





Netto recupero del titolo che si sta avvicinando alla zona di 175 euro, dove si colloca un forte ostacolo. Il movimento dei prezzi non ha prodotto alcun segnale ma bisogna stare attenti alla zona di 175 punti perché al superamento, con conferma in chiusura, si potrebbe assistere ad un veloce recupero dei prezzi verso la zona di 190 euro. Appare evidente che il superamento, o meno, di 175 euro sarà importante per il breve termine: al superamento, il segnale di arrivo a 150 euro sarà completamente annullato e si potrà assistere al raggiungimento di area 190 punti. Su arrivo e mancato superamento, segnale di consolidamento per target in area 150 euro, dove si colloca un buon livello tecnico che potrebbe essere sfruttato per acquisti. Per il momento, non siamo attivi sul titolo.

Analisi del 10 giugno

Il titolo ha corretto pesantemente dal massimo storico di 210/213 euro. Un cedimento che ha consentito al titolo di rimediare al fortissimo eccesso che si era creato e potrebbe porre le basi per un nuovo allungo nel brevissimo che potrebbe permettere il raggiungimento di area 1.75 euro, dove si colloca il primo appoggio. Contestualmente, rileviamo volumi non proprio affidabili mentre l’indicatore si sta posizionando nuovamente al ribasso. In buona sostanza, rileviamo che il titolo potrebbe scendere nuovamente verso la zona di 155/160 euro ma tale discesa potrebbe essere valutata più un’occasione di acquisto che un rischio di rottura del supporto statico di 150 euro. Non siamo attivi per il momento.

Analisi del 25 maggio









Il titolo ha raggiunto un nuovo massimo assoluto raggiungendo la zona di 210 punti, dove si trova la seconda proiezione al rialzo di brevissimo. Il movimento al rialzo è sempre supportato da volumi elevati, a dimostrazione che il trend rimane solido nonostante il forte eccesso rialzista. Allo stesso tempo, rileviamo che la spinta dei compratori non accenna a diminuire. Manteniamo la posizione neutrale ma se la soglia di 211 dovesse essere superata in chiusura, nulla vieterebbe di assistere al raggiungimento di area 245/250 punti, dove si colloca l’ultima proiezione (non la visualizziamo perché comprimerebbe troppo i prezzi.

Analisi del 22 maggio











Raggiunto il livello superiore del canale di breve termine. Appare del tutto evidente che il forte eccesso dell'indicatore, i volumi elevati ma l'arrivo contro la resistenza non danno alcuna nuova indicazione di recupero. Per il momento, attendere.

Analisi del 14 maggio









Nuovo record storico da parte del titolo che si porta sopra la soglia di 180 euro ma, per il momento, non regge tale soglia. Il movimento dei prezzi lascia suppore che sia possibile un cedimento sia perché il trend si sta sviluppando su scambi buoni ma non altissimi sia perché l’indicatore su base oraria ha generato i primi segnali di divergenza ribassista. Ai prezzi correnti non suggeriamo alcun intervento operativo e rimandiamo alla prima correzione decisa per valutare se agire o lasciar perdere del tutto questo tema operativo.

Analisi del 30 aprile





Un percorso rialzista che potrebbe interrompersi velocemente nel brevissimo. Area 150 euro rappresenta un solido appoggio mentre la rottura di 148 euro, in chiusura, creerà il primo segnale di inversione di brevissimo. Appare evidente che il rischio sta salendo in maniera considerevole in questa fase. Attendere.

Analisi del 23 aprile



Il settore rimarrà al centro dell’attenzione nei prossimi mese ed appare verosimile che si possa assistere ad un nuovo allungo da parte di questo titolo che si mantiene sui massimi assoluti. Appare del tutto evidente che entrare adesso, dopo un movimento che ha portato il titolo in area 165 euro e sui massimi storici, appare difficile ed è per questo che suggeriamo di attendere il potenziale arrivo a 145 euro, dove si colloca un primo gap da colmare, per agire. Ricordiamo che questo titolo è l’unico, del paniere principale, che si muove con entrambi gli oscillatori di volatilità in zona di fortissimo eccesso. Meglio attendere un consolidamento per non entrare in acquisto in una fase particolarmente rischiosa.

Analisi del 17 aprile







Netto consolidamento del titolo che scende sino al raggiungimento di area 135 euro per risalire in queste ultime ore. Il trend del titolo si sta sviluppando su scambi elevati, superiori a quelli delle precedenti sedute e questo perché Gilead ieri ha annunciato che i risultati del proprio farmaco antivirale sono soddisfacenti (non ottimali). Appare chiaro che se venisse trovato un farmaco, in attesa del vaccino, che limita il contagio, tutti i vari test diagnostici di Diasorin potrebbero incontrare delle difficoltà ad essere venduti. Per questo motivo, il titolo sta scendendo e su questo andamento si sono inserite le prese di beneficio di chi ha acquistato in precedenza. Il nostro trading system ai valori di 135 euro da un segnale di vendita per la posizione assunta in area 110 punti mentre ai valori correnti d 142 punti evidenzia un segnale di pericolo per il brevissimo.





Strategia





Attendiamo e non fissiamo alcun intervento operativo. Fossero in essere delle posizioni, agire con cautela procedendo a vendite parziali.

Analisi del 7 aprile





Nuovo test sierologico per rilevare la presenza di anticorpi nei pazienti infettati dal SARS-CoV-2. Questa notizia è alla base del rialzo messo a segno dal titolo che raggiunge la zona di 125 euro. Il trend dei prezzi si sta sviluppando in maniera impulsiva e questo potrebbe permettere il raggiungimento della zona di 130 euro nel brevissimo, massimo storico. Il superamento, per ora, appare difficile.

