Usa/Cina: verso la normalizzazione dei rapporti ma sarà una lunga strada

Pubblicato il 03/06/2021 alle ore 12:36:03

Il Ministero del Commercio cinese (MOFCOM) ha dichiarato giovedì che la Cina e gli Stati Uniti hanno avviato la "normale comunicazione" nei settori economico e commerciale e lavoreranno insieme per risolvere "problemi specifici" in modo pratico per produttori e consumatori.



Sebbene ci siano grandi differenze tra i due paesi su una vasta gamma di questioni, la questione più urgente da affrontare per entrambe le parti sono le tariffe punitive, hanno osservato gli analisti commerciali cinesi, chiedendo sforzi per ridurre o rimuovere gradualmente le tariffe imposte negli ultimi tre anni.



Dopo due dialoghi tra alti funzionari commerciali ed economici cinesi e statunitensi in meno di una settimana, l'annuncio del MOFCOM segna un importante cambiamento nell'impegno tra i funzionari delle due maggiori economie del mondo, che è stato notevolmente bloccato per mesi da quando il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è insediato a gennaio.



In una conferenza stampa di routine giovedì a Pechino, Gao Feng, portavoce del MOFCOM, ha offerto ulteriori dettagli sulle ultime conversazioni via telefono o collegamento video e ha affermato che la comunicazione iniziale tra le due parti è stata fluida.



"Entrambe le parti ritenevano che gli scambi fossero professionali, schietti e costruttivi. La Cina e gli Stati Uniti hanno avviato una normale comunicazione in campo economico e commerciale", ha affermato Gao, sottolineando che in entrambi i dialoghi, entrambe le parti hanno adottato un atteggiamento di uguaglianza e rispetto reciproco - un base cruciale per i colloqui insistito dai funzionari cinesi.



Il vicepremier cinese Liu He ha tenuto un incontro virtuale con il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen mercoledì, a cui è seguita una telefonata tra Liu e la rappresentante per il commercio degli Stati Uniti Katherine Tai appena sei giorni prima, il 27 maggio.



Secondo Gao, entrambi gli incontri sono durati circa 50 minuti ed entrambe le parti hanno scambiato opinioni sulla situazione generale delle relazioni economiche e commerciali bilaterali, sulle politiche interne e su altre questioni. La ricerca di basi comuni pur riservando le differenze è diventata un consenso tra Cina e Stati Uniti ed entrambe le parti ritengono che i legami economici e commerciali tra Cina e Stati Uniti siano molto importanti e che ci siano molte aree specifiche per la cooperazione, ha affermato Gao.



Durante i colloqui, entrambe le parti hanno anche espresso le loro preoccupazioni. "Considerando pienamente lo sfondo e lo stato dello sviluppo economico interno, la parte cinese ha espresso le nostre preoccupazioni specifiche", ha affermato Gao.



I due colloqui sono complessivamente positivi e favoriscono il riavvio di una normale relazione economica e commerciale tra Cina e Stati Uniti, ha dichiarato giovedì al Global Times He Weiwen, ex consigliere economico e commerciale presso i consolati generali cinesi a San Francisco e New York.



"Invia un forte segnale che le attività economiche e commerciali servono ancora come zavorra per le relazioni bilaterali, nonostante le crescenti tensioni strategiche tra Washington e Pechino", ha affermato.



Andando avanti, per il bene dei due paesi e del mondo intero, le due parti hanno concordato di risolvere problemi specifici in modo pragmatico per produttori e consumatori e promuovere lo sviluppo solido e stabile delle relazioni economiche e commerciali tra Cina e Stati Uniti, ha affermato Gao.



"Le tariffe sono il problema più grande e più diretto che affronta le relazioni Cina-USA e sono necessarie mosse specifiche per ridurre o rimuovere gradualmente le tariffe punitive che sono state imposte negli ultimi tre anni", ha affermato Tu Xinquan, professore presso l'Università di International Business ed Economia.



In particolare, secondo He, ciò di cui gli Stati Uniti devono risolvere con urgenza sono dazi aggiuntivi imposti su prodotti cinesi per un valore di circa 370 miliardi di dollari.



"L'amministrazione Biden dovrebbe mostrare la sua sincerità rimuovendo le tariffe imposte dal suo predecessore", ha affermato, osservando che il mantenimento di catene industriali e di approvvigionamento regolari avvantaggia anche gli Stati Uniti, soprattutto considerando che la sua ripresa economica richiede forniture su larga scala dalla fabbrica mondiale.



Molte aziende statunitensi hanno anche chiesto al governo degli Stati Uniti di rimuovere le tariffe, affermando che le tariffe stanno causando aumenti dei prezzi delle materie prime, indebolendo così la loro competitività.



Commentando ciò, Gao ha affermato che tali chiamate all'interno degli Stati Uniti hanno dimostrato pienamente che l'imposizione di tariffe punitive non è vantaggiosa per gli Stati Uniti, altri paesi e la ripresa economica globale.



Per quanto riguarda le aree di cooperazione, Cina e Stati Uniti possono lavorare insieme in tre aree: combattere la pandemia di COVID-19, affrontare il cambiamento climatico e promuovere la ripresa dell'economia mondiale, hanno affermato gli analisti.



In termini di commercio, ha previsto che il commercio bilaterale tra Cina e Stati Uniti dovrebbe raggiungere un livello record nel 2021.



I dati doganali cinesi hanno mostrato che nei primi quattro mesi dell'anno, il commercio della Cina con gli Stati Uniti è aumentato del 50,3% su base annua a 1,44 trilioni di yuan (222,8 miliardi di dollari). Le esportazioni della Cina negli Stati Uniti sono aumentate del 49,3 percento mentre le importazioni hanno guadagnato il 53,3 percento e l'eccedenza commerciale con gli Stati Uniti è stata di 653,89 miliardi di yuan, con un aumento del 47 percento.



Tuttavia, nonostante i negoziati commerciali ed economici tra Pechino e Washington, gli analisti hanno avvertito che permangono gravi ostacoli mentre gli Stati Uniti continuano a portare avanti politiche tossiche ereditate dall'ex amministrazione Trump.



È improbabile che questi problemi vengano risolti nell'immediato futuro a causa della crescente ostilità degli Stati Uniti nei confronti della Cina, ha affermato.



Fonte Global Times