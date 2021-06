Pubblicato il 03/06/2021 alle ore 13:52:54

Il settore finanziario è in piena attività e il mercato, secondo quanto ha appurato milanofinanza.it da alcuni operatori che lavorano a Londra, sta ipotizzando un'operazione trasformativa per Unicredit, sul modello di Banca Imi per Intesa Sanpaolo



