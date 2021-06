Dati macro Usa - ADP sopra le attese, costo del lavoro oltre le aspettative

Pubblicato il 03/06/2021 alle ore 15:05:21

ore 14.15

Stima ADP (nuovi posti di lavoro nel settore privato), dato di maggio. Attesa: 650mila, Effettivo: 978mila

Ore 14.30

Nuovi sussidi di disoccupazione. Attesa: 395mila. Effettivo: 385mila

Richieste continue di disoccupazione. Attesa:3,615 milioni. Effettivo: 3,771

Indice di produttività (escluso settore agricolo), dato del primo trimestre. Attesa: 5.5%. Effettivo: 5.4%

Costo del lavoro, dato del primo trimestre. Attesa: -0.4%. Effettivo: 1.7%





I dati macro Usa confermano la ripresa in corso in quanto i dati occupazionali sono ben impostati. Al contrario, il costo del lavoro è aumentato in maniera considerevole e questo dato darà fiato a chi spinge sul rischio inflazione. Da vedere quel che accadrà nel brevissimo termine ma la sensazione è che il trend di mercato abbia già assorbito questi dati.