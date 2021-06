Pubblicato il 07/06/2021 alle ore 08:59:26

(Teleborsa) - Diminuiscono, contro attese per un aumento, gli ordinativi all'industria in Germania ad aprile. Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica Destatis, si è registrato un calo degli ordinativi dello 0,2% rispetto al mese precedente, mentre il consensus era per un aumento dell'1% e dopo il +3,9% di marzo (rivisto da un preliminare di +3%).