07/06/2021 alle ore 15:32:34

Balassone, capo servizio della Struttura economica di Via Nazionale, in audizione alla Camera sul decreto Sostegni Bis, ha parlato di Cig, delle misure per la liquidità, dell'Ace e del blocco dei licenziamenti | Bankitalia vede il pil sopra il 4% | Fmi rivede al rialzo le stime sul pil italiano (+4,3%), servono riforme solide





