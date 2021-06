Wiit: aumento di capitale riservato

Pubblicato il 08/06/2021 alle ore 02:06:53

Con accelerated bookbuilding offering (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 giu - 'Il cda di Wiit ha deliberato di dare esecuzione parziale alla delega conferita dall'assemblea straordinaria in data 30 novembre 2018, aumentando, in via scindibile, a pagamento, il capitale sociale della societa' per un importo massimo nominale di 150.000 euro, mediante emissione di massime n. 1.500.000 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, pari a circa il 5,7% delle azioni emesse (pre aumento), con esclusione del diritto di opzione'. Cosi' annuncia una nota della societa', spiegando che l'operazione e' finalizzata a reperire in modo rapido ed efficiente il capitale di rischio da impiegare per proseguire la strategia di crescita per linee esterne. 'L'aumento di capitale e' inoltre funzionale ad aumentare il flottante e ad agevolare gli scambi del titolo, favorendone la liquidita'', aggiunge il comunicato. L'azionista di controllo Wiit Fin ha manifestato l'intenzione di cedere 600.000 azioni di sua proprieta' pari a circa il 2,26% del capitale sociale (pre aumento) contribuendo cosi' ad incrementare il flottante.



'Tenuto conto della disponibilita' dell'azionista venditore, la societa', i joint bookrunner e l'azionista venditore si riservano di incrementare il numero di azioni Wiit offerte nell'ambito della procedura di accelerated bookbuild offering per un numero massimo pari alle azioni in vendita', e' scritto ancora nella nota, che ricorda che Wiit Fin attualmente detiene una partecipazione pari a circa il 57,98% del capitale sociale di Wiit e al 73,07% dei diritti di voto e, a seguito del completamento del collocamento, continuera' a mantenere il controllo di diritto della societa'. Le massime n. 1.500.000 azioni offerte e, in caso di collocamento secondario, le massime 600.000 azioni offerte dall'azionista venditore, complessivamente pari rispettivamente al 5,35% e al 2,14% del capitale sociale di Wiit (post aumento), verranno offerte nell'ambito di un collocamento riservato a Investitori Istituzionali da realizzarsi attraverso una procedura di c.d. accelerated bookbuild offering, senza pubblicazione di un prospetto informativo di offerta al pubblico e/o di quotazione, in virtu' delle esenzioni previste dalle applicabili disposizioni normative e regolamentari. 'Il bookbuilding sara' avviato immediatamente', annuncia il comunicato. Il prezzo delle azioni oggetto di collocamento - unico per le azioni rivenienti dall'aumento di capitale e le eventuali azioni in vendita - sara' determinato ad esito dell'attivita' di bookbuilding nel rispetto dei criteri stabiliti dal cda in conformita' alle disposizioni.