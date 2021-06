Unicredit - aggiornamento buy back

Nell'ambito del programma di acquisto di azioni ordinarie UniCredit S.p.A. (la "Società" o "UniCredit") comunicato al mercato in data 11 maggio 2021 e avviato in pari data, finalizzato alla remunerazione ordinaria degli azionisti per l'esercizio 2020 in forza della delibera dell'Assemblea degli azionisti del 15 aprile 2021 che ha approvato il programma di acquisto di azioni proprie per un ammontare massimo pari a Euro 178.688.534,90 e per un numero di azioni ordinarie UniCredit non superiore a 30.000.000 (il "Primo Programma di Buy-Back 2021") - sulla base delle informazioni fornite da Citigroup Global Markets Limited quale intermediario incaricato per dare esecuzione, in piena indipendenza (c.d. "riskless principal" o "matched principal"), al Primo Programma di Buy-Back 2021 - UniCredit rende noto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, di aver effettuato le operazioni di seguito indicate.

Nella tabella sottostante vengono riportate in forma aggregata su base giornaliera le operazioni di acquisto delle azioni ordinarie UniCredit (ISIN IT0005239360) effettuate nel periodo dal 31 maggio 2021 al 4 giugno 2021.