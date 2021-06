Pubblicato il 08/06/2021 alle ore 11:08:16

Pil, dato finale del primo trimestre. Attesa: 0.6%t/t%; -1.8% a/a. Effettivo: -0.3%t/t; -1.3%a/a

Un dato migliore delle attese che dimostra quanto l'Europa stia rispondendo meglio delle attese in questa fase. Si prospetta una crescita dell'economia superiore alle attese per il periodo estivo e non solo.