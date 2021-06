Agenda dati macro e finanziari del 10 giugno

Pubblicato il 10/06/2021 alle ore 01:11:29

DATI MACRO



Francia

Ore 08.45

Produzione industriale, dato di aprile. Attesa: 0.5%m/m

Italia

Ore 10.00

Produzione industriale, dato di aprile. Attesa: 0.3%m/m; 72.2% a/a



Usa

Ore 14.30

Inflazione, dato di maggio: 0.4% m/m: 4.7% a/a

Inflazione (escluso alimentari e prodotti petroliferi), dato di maggio. Attesa: 0.4% m/m:3.4%a/a

Nuovi sussidi di disoccupazione. Attesa: 370mila

Richieste continue di disoccupazione. Attesa: 3,602 milioni





Eventi

Bce

Ore 13.45

Comunicato stampa al termine della riunione del direttivo

ore 14.30

Conferenza stampa di Christine Lagarde, Governatrice della Bce. Comunicherà le previsioni economiche per i prossimi trimestri e commenterà la politica monetaria della Banca Centrale

Emissione Btp:

scadenza 04/2024 per un importo massimo di 3,5 miliardi

scadenza 07/2028 per un importo massimo di 2,5 miliardi

scadenza 03/2041 per un importo massimo di 1.75 miliardi



EVENTI SOCIETARI

Italia



OPA



Carraro: Fly promuove OPA, con finalità di delisting, a 2.55 euro a titolo. L’operazione terminerà il 18 giugno

Panariagroup: Finparia promuove OPA, con finalità di delisting, a 2 euro a titolo. L’operazione terminerà il 16 giugno





Aumento di capitale

Pininfarina: 1 azione nuova al prezzo di 0.96 euro ogni due possedute. Operazione dal 31 maggio al 21 giugno. Trattazione dei diritti sino al 15 giugno

SosTravel: 1 azione nuova a 1 euro ogni 5 vecchie possedute. Operazione dal 7 giugno al 23 giugno. La trattazione dei diritti terminerà il 17 giugno

TraWell Co.: 3 azioni nuove a 1 euro ciascuna ogni 1 vecchia posseduta. Operazione dal 7 giugno al 23 giugno. La trattazione dei diritti terminerà il 17 giugno





Conference Call

Unieuro: presentazione del piano strategico sino al 2026



Dividendi



Link



Trimestrali

