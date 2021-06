Dati macro Usa - inflazione sopra le attese

Pubblicato il 10/06/2021 alle ore 14:34:31

Inflazione, dato di maggio: 0.4% m/m: 4.7% a/a. Effettivo: 0.6% m/m: 5.0% a/a

Inflazione (escluso alimentari e prodotti petroliferi), dato di maggio. Attesa: 0.4% m/m:3.4%a/a. Effettivo: 0.7% m/m: 3.8% a/a

Nuovi sussidi di disoccupazione. Attesa: 370mila. Effettivo: 376mila

Richieste continue di disoccupazione. Attesa: 3,602 milioni. Effettivo: 3,499 milioni







*US May Consumer Prices +0.6%; Consensus +0.5% *US May CPI Ex-Food & Energy +0.7%; Consensus +0.5% *US May Consumer Prices Increase 5% From Year Earlier; Core CPI Up 3.8% Over Year