Pubblicato il 11/06/2021 alle ore 09:09:00

La banca centrale tedesca ha alzato le stime di crescita del Pil per il 2021 e 2022. La nuova previsione riguarda una crescita del Pil al 3.7% rispetto alla precedente aspettativa del 3.0% per il 2021. Per quanto concerne il 2022, l'istituto stima una crescita del 5.2% rispetto al 4.5%.



La Bundesbank stima che l'inflazione in Germania sarà al 2.6% nell'anno corrente rispetto a 1.8% della precedente previsione.