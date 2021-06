Pubblicato il 11/06/2021 alle ore 15:59:31

Mentre proseguono rapidamente le attività per realizzare l'annunciato spin-off del business On-Highway, il gruppo ha individuato Gerrit Marx (President dei Commercial and Specialty Vehicles da gennaio 2019) quale ceo designato della futura società che inizierà a operare in via autonoma verso l'inizio del 2022. Gli analisti restano dell'idea che lo spin-off sia un passo preliminare prima di un deal M&A | Bene a maggio le vendite di macchinari agricoli in Usa



