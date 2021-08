Bullard: "tapering se aumenta ancora l'occupazione"

Pubblicato il 17/08/2021 alle ore 08:51:02

(Teleborsa) - Secondo James Bullard, presidente della Federal Reserve di Boston e dal prossimo anno componente del Federal Open Market Committee (FOMC) della FED, un altro mese di forti guadagni di posti di lavoro potrebbe soddisfare i requisiti della banca centrale degli Stati Uniti per iniziare a ridurre i suoi acquisti mensili di asset.





"Abbiamo avuto due mesi di fila in cui abbiamo creato più di 900.000 posti di lavoro e il tasso di disoccupazione è sceso del mezzo percento al 5,4% - ha detto Rosengren durante un'intervista alla CNBC - Se otteniamo un altro rapporto forte sul mercato del lavoro, penso che sarei favorevole ad annunciare a settembre che siamo pronti per iniziare il programma di riduzione". "Penso che sia opportuno iniziare in autunno. Sarebbe ottobre o novembre", ha aggiunto, sottolineando che "di certo non vorrei aspettare più tardi di dicembre. La mia preferenza sarebbe probabilmente per prima piuttosto che dopo".