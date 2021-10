Pubblicato il 15/10/2021 alle ore 14:38:16

Utile per azione a 14.93 dollari contro l'attesa a 10.18 dollari. Ricavi a 13.61 miliardi di dollari contro 11.68 miliardi del consensus

Numeri oltre ogni stima positiva che determinano un rialzo in pre apertura da parte del titolo dell'1.5% circa ma ora è necessario attendere la conference call per sapere se la previsione per i prossimi trimestri rimane solida

https://finance.yahoo.com/quote/GS/