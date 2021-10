Pubblicato il 22/10/2021 alle ore 09:02:19

Per Il Messaggero, il Cda del prossimo 28 ottobre dovrebbe formalizzare l'acquisizione di Be Power, l'operatore che offre servizi di ricarica per veicoli elettrici, ad un prezzo attorno ad un miliardo. Be Power sarà conferita alla divisione Eni Gas&Luce Renewable destinata all'Ipo l'anno prossimo aumentandone il valore a oltre 11 miliardi, aggiunge il quotidiano.

Fonte - Reuters