Debito pubblico in calo ma sempre altissimo

Pubblicato il 22/10/2021 alle ore 12:28:59

Cala il debito pubblico italiano, ma l’Italia resta il secondo paese più indebitato d’Europa, dopo la Grecia. È quanto emerge dai dati Eurostat.



Dopo aver toccato la soglia psicologica del 100% del Pil nel primo trimestre dell’anno, il rapporto tra debito pubblico e Pil dell’Eurozona, nel periodo aprile-giugno, è sceso attestandosi sul 98,3%. Nello stesso periodo in Italia il debito è passato dal 160% al 156,3% mentre nell’insieme Ue si è passati dal 92,4 al 90,9%. Sia per l’Eurozona che per l’Ue, sottolinea Eurostat, la riduzione del rapporto debito-Pil è da imputare alla ripresa della crescita registrata nel secondo trimestre poiché il debito, in termini assoluti, ha continuato a crescere per compensare gli effetti della crisi del Covid.





