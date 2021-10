Germania: tagliate le previsioni per il 2021, alzate per il 2022

Pubblicato il 27/10/2021 alle ore 12:14:46

La Germania taglia le stime di crescita per il 2021 a causa dei persistenti problemi legati alla scarsità di materie prime. In pratica, a causa dei problemi legati alla catena degli approvvigionamenti. Il taglio per il 2021 è consistente perché da una iniziale previsione di +3.5% si passa a +2.6%. Contestualmente è alzata la previsione di crescita per il 2022 che passa da +3.6% a 4.0% a patto che le catene di approvvigioanmento siano ristabilite. Il riferimento, molto chiaro, è legato alla mancanza di chip che sta penalizzando il settore auto e ben sappiamo come l'economia tedesca dipenda da questo settore di attivita.