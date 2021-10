Pubblicato il 27/10/2021 alle ore 16:58:07

La decisione, pesante, della Banca Centrale Canadese di azzerare gli acquisti da QE è stata senza alcun dubbio dura ma anche attesa perché l'economia è in forte miglioramento, la disoccupazione in calo e il rischio di surriscaldamento è notevole. Da capire se il rialzo dei tassi sarà immediato oppure, come appare probabile il direttivo attenderà di verificare gli effetti della mossa per procedere.