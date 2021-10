Agenda dati macro e finanziari del 28 ottobre

Pubblicato il 28/10/2021 alle ore 01:52:13

DATI MACRO



Spagna

Ore 09.00

Inflazione, dato di ottobre. Attesa: ----

Inflazione armonizzata, dato di ottobre. Attesa; 4.8%a/a

Tasso di disoccupazione, dato del terzo trimestre. Attesa: 14.20% t/t



Germania

Ore 09.55

Tasso di disoccupazione, dato di ottobre. Attesa: 5.4%

Variazione numero disoccupati, dato di ottobre. Attesa: -20mila



Italia

Ore 10.00

Fiducia dei consumatori, dato di ottobre. Attesa: 118.5

Fiducia delle imprese, dato di ottobre. Attesa: 112.2



Europa

Ore 11.00

Fiducia dei consumatori, dato di ottobre. Attesa: -4.0

Indice di attesa economica, dato di ottobre. Attesa: 1116.9



Germania

Ore 14.00

Inflazione, dato di ottobre. Attesa: 0.5%m/m; 4.4%a/a

Inflazione armonizzata, dato di ottobre. Attesa: 0.4% m/m; 4.5%a/a

Usa

Ore 14.30

Pil, dato preliminare del terzo trimestre. Attesa: 2.7% t/t;

Pce core index, dato preliminare di settembre. Attesa: 4.5% t/t

Nuovi sussidi di disoccupazione. Attesa: 290mila

Richieste continue di disoccupazione. Attesa: 2,41 milioni

Ore 16.00

Trattative per la vendita di case, dato di settembre. Attesa: 0.5%m/m

Eventi

Bce

Ore 13.45

Comunicato stampa

Ore 14.30

Conferenza stampa della Governatrice Christine Lagarde

Giappone

Bank of Japan

Comunicato stampa al termine del direttivo



Italia

Collocamento BTP: scadenza 8/2026 per un ammontare massimo di 2 miliardi

Collocamento BTP: scadenza 6/2032 per un ammontare massimo di 3,75 miliardi

Collocamento CCTeu: scadenza 4/2029 per un ammontare massimo di 1,25 miliardi

EVENTI SOCIETARI

Italia



Debutto

OPA

Cattolica Ass.: Generali lancia OPA totalitaria a 6.75 euro. Operazione dal 4 al 29 ottobre (estremi inclusi)





Aumento di capitale

Safilo: 1 azione nuova a 0.979 euro ogni 2 vecchie possedute. Diritti trattati dall’11 al 22 ottobre. L’operazione terminerà il 28 ottobre



Cda

Link





Conference Call

Stm (10.00), Unicredit (10.00), Stellantis (13.00), Tim (14.00), Recordati (16.00), Moncler, Saipem



Assemblea

Assiteca, Danieli, Mediobanca, SS Lazio



Dividendi

Link





Raggruppamento

Trimestrali

EUROPA

Volkswagen



USA

Amazon, Apple

