Bank of Japan: la politica monetaria rimarrà espansiva

Pubblicato il 28/10/2021 alle ore 14:16:58

(Reuters) - La Bank of Japan (BoJ) ha mantenuto un atteggiamento di politica monetaria espansiva e ha previsto che per almeno altri due anni l'inflazione resterà ben al di sotto dell'obiettivo del 2%, rafforzando le scommesse del mercato che la mossa possa portare altre banche centrali a rinviare possibili tapering.





Nelle nuove stime trimestrali la BoJ ha tagliato le previsioni relative all'inflazione dei prezzi al consumo allo 0% dallo 0,6% per l'anno che termina a marzo 2022, principalmente a causa dell'impatto dei tagli alle tariffe telefoniche e di modifiche all'anno base per l'indice dei prezzi.





La banca centrale ha anche tagliato le previsioni di crescita economica per il 2021 a causa di consumi deboli e dell'impatto sulla produzione industriale dei problemi alle forniture provocati dalla pandemia di Covid-19.





Haruhiko Kuroda, governatore della BoJ, ha ribadito la disponibilità dell'istituto centrale a mantenere attivo un massiccio stimolo monetario e ha aggiunto che i recenti cali dello yen sono "decisamente positivi" per l'economia.