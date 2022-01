Pubblicato il 06/01/2022 alle ore 08:59:52

Genova – Il gruppo Crédit Agricole, che in Liguria controlla già l’ex Cassa di Risparmio spezzina, potrebbe aver presentato un'offerta al Fitd per Banca Carige.

E' la voce che circola con insistenza in ambienti finanziari mentre il Crédit Agricole Italia, che fino a qualche giorno fa continuava a negare un interesse per l'istituto ligure, oppone un "no comment" al rumor. Non è stato possibile avere un commento dal Fondo Interbancario di tutela dei depositi.



