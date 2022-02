Pubblicato il 02/02/2022 alle ore 11:18:49







Grande sorpresa, negativa, per l'inflazione in Europa che sale al 5.1% rispetto all'attesa di 4.4%. Un dato molto alto che rappresenta il picco degli ultimi decenni. A questo punto, se la tendenza non muterà sin dalla prossima rilevazione, bisogna mettere in conto qualche mossa anche da parte della Bce, Dubitiamo che l'aumento dei tassi (che ricordamo sono negativi) possa essere la soluzione ma la politica monetaria potrebbe essere meno permissiva