Bce: il comunicato stampa

Pubblicato il 03/02/2022 alle ore 13:50:46

Abbiamo evidenziato quelle che, a nostro avviso, sono le parti salienti del comunicato della Bce



Nel primo trimestre del 2022, il Consiglio direttivo sta effettuando acquisti netti di attività nell'ambito del PEPP a un ritmo inferiore rispetto al trimestre precedente. Sospenderà gli acquisti netti di attività nell'ambito del PEPP alla fine di marzo 2022.

Il Consiglio direttivo intende reinvestire i pagamenti principali dei titoli in scadenza acquistati nell'ambito del PEPP almeno fino alla fine del 2024. In ogni caso, il futuro roll-off del portafoglio PEPP sarà gestito per evitare interferenze con l'appropriato orientamento di politica monetaria.



La pandemia ha dimostrato che, in condizioni di stress, la flessibilità nella progettazione e nella conduzione degli acquisti di attività ha contribuito a contrastare la ridotta trasmissione della politica monetaria e ha reso più efficaci gli sforzi del Consiglio direttivo per raggiungere il suo obiettivo. Nell'ambito del mandato del Consiglio direttivo, in condizioni di stress, la flessibilità rimarrà un elemento della politica monetaria ogniqualvolta minacce alla trasmissione della politica monetaria mettano a repentaglio il raggiungimento della stabilità dei prezzi. In particolare, in caso di rinnovata frammentazione del mercato legata alla pandemia, i reinvestimenti del PEPP possono essere adattati in modo flessibile nel tempo, nelle classi di attività e nelle giurisdizioni in qualsiasi momento. Ciò potrebbe includere l'acquisto di obbligazioni emesse dalla Repubblica ellenica oltre al rollover dei rimborsi al fine di evitare un'interruzione degli acquisti in tale giurisdizione, che potrebbe compromettere la trasmissione della politica monetaria all'economia greca mentre si sta ancora riprendendo dalle ricadute della pandemia. Gli acquisti netti nell'ambito del PEPP potrebbero anche essere ripresi, se necessario, per contrastare gli shock negativi legati alla pandemia.

Programma di acquisto di asset (APP)

In linea con la graduale riduzione degli acquisti di attività decisa nel dicembre 2021 e per garantire che l'orientamento di politica monetaria rimanga coerente con la stabilizzazione dell'inflazione all'obiettivo del Consiglio direttivo nel medio termine, gli acquisti netti mensili nell'ambito del PAA ammonteranno a 40 miliardi di euro nel secondo trimestre del 2022 e 30 miliardi di euro nel terzo trimestre. Da ottobre in poi, il Consiglio direttivo manterrà gli acquisti netti di attività nell'ambito del PAA a un ritmo mensile di 20 miliardi di euro per tutto il tempo necessario a rafforzare l'impatto accomodante dei suoi tassi ufficiali. Il Consiglio direttivo prevede che gli acquisti netti terminino poco prima che inizi ad aumentare i tassi di interesse chiave della BCE.

Il Consiglio direttivo intende inoltre continuare a reinvestire integralmente i pagamenti in linea capitale dei titoli in scadenza acquistati nell'ambito del PAA per un periodo di tempo prolungato oltre la data in cui inizierà ad aumentare i tassi di interesse di riferimento della BCE e, comunque, fino a quando necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario.

Tassi di interesse chiave della BCE

Il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale e il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sulla linea di deposito rimarranno invariati rispettivamente a 0,00%, 0,25% e -0,50%.

A sostegno del suo obiettivo simmetrico di inflazione del 2% e in linea con la sua strategia di politica monetaria, il Consiglio direttivo prevede che i tassi di interesse chiave della BCE rimarranno ai livelli attuali o inferiori fino a quando l'inflazione non raggiungerà il 2% ben prima della fine delle sue proiezioni e durevolmente per il resto dell'orizzonte di proiezione, e ritiene che i progressi realizzati nell'inflazione sottostante siano sufficientemente avanzati per essere coerenti con la stabilizzazione dell'inflazione al 2% nel medio termine. Ciò può anche implicare un periodo transitorio in cui l'inflazione è moderatamente al di sopra dell'obiettivo.

Operazioni di rifinanziamento

Il Consiglio direttivo continuerà a monitorare le condizioni di finanziamento delle banche e a garantire che la scadenza delle operazioni nell'ambito della terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO III) non ostacoli la corretta trasmissione della sua politica monetaria. Il Consiglio direttivo valuterà inoltre regolarmente in che modo le operazioni di prestito mirate stanno contribuendo alla sua posizione di politica monetaria. Come annunciato, si aspetta che le condizioni speciali applicabili nell'ambito dell'TLTRO III scadano nel giugno di quest'anno. Il Consiglio direttivo valuterà inoltre l'opportuna calibrazione del suo sistema a due livelli per la remunerazione delle riserve in modo che la politica dei tassi di interesse negativi non limiti la capacità di intermediazione delle banche in un contesto di ampia liquidità in eccesso.

***

Il Consiglio direttivo è pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti, se del caso, per garantire che l'inflazione si stabilizzi al suo obiettivo del 2% nel medio termine.

Il Presidente della BCE commenterà le considerazioni alla base di queste decisioni in una conferenza stampa che inizierà oggi alle 14:30 CET.

Fonte Bce