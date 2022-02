Intesa - dati superiori alle attese

MIGLIORAMENTO DEL TREND DELLA QUALITA’ DEL CREDITO: CALO DEI CREDITI DETERIORATI: RIDUZIONE DI CIRCA € 37 MLD DAL DICEMBRE 2017 E DI CIRCA € 50 MLD DAL PICCO DI SETTEMBRE 2015 AL LORDO DELLE RETTIFICHE, RISPETTIVAMENTE DI CIRCA € 42 MLD E € 54 MLD PRO-FORMA TENENDO CONTO DELLA RIDUZIONE PER CESSIONI PREVISTA NEL 2022 GIÀ OGGETTO DI ACCANTONAMENTO NEL 4° TRIM. 2021 STOCK -27% VS FINE 2020 AL LORDO DELLE RETTIFICHE E -34,1% AL NETTO, RISPETTIVAMENTE -50,2% E -48% PRO-FORMA TENENDO CONTO DELLA RIDUZIONE PER CESSIONI PREVISTA NEL 2022 GIÀ OGGETTO DI ACCANTONAMENTO NEL 4° TRIM. 2021 INCIDENZA DEI CREDITI DETERIORATI SUI CREDITI COMPLESSIVI AL 3,2% AL LORDO DELLE RETTIFICHE E ALL’ 1,5% AL NETTO; SECONDO LA METODOLOGIA EBA: RISPETTIVAMENTE A 2,4% E 1,2%, INFERIORI A 2% E 1% PRO-FORMA TENENDO CONTO DELLA RIDUZIONE PER CESSIONI PREVISTA NEL 2022 GIÀ OGGETTO DI ACCANTONAMENTO NEL 4° TRIM. 2021 COSTO DEL RISCHIO NEL 2021 A 59 CENTESIMI DI PUNTO (DA 97 NEL 2020), A 25 SE SI ESCLUDE LO STANZIAMENTO PER ACCELERARE LA RIDUZIONE DEI CREDITI DETERIORATI (DA 48 DEL 2020 SE SI ESCLUDE LO STANZIAMENTO PER I FUTURI IMPATTI DI COVID-19)