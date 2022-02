Costi trasporto merci

Pubblicato il 17/02/2022 alle ore 13:31:07













Raffronto tra l'andamento dei costi del 2021 rispetto al 2020. Dal giugno/luglio del 2020 i costi di trasporto sono aumentati in maniera significativa e tale da contribuire in modo sostanziale all’aumento dell’inflazione. Il dato evidenziato da questo grafico è particolarmente significativo perché emerge che il costo del trasporto navale è salito di quasi il 30% in un anno contro il 18% tramite mezzo pesante su gomma, 11% per quello aereo e “solo” del 9% tramite ferrovia. La costruzione di collegamenti ferroviari, dopo quanto vissuto in questo periodo, diventa prioritario e deve essere al centro di ogni politica di sviluppo economico anche perché i costi da inquinamento (se non si usano motrici a diesel) sono relativamente bassi rispetto agli altri mezzi di trasporto.

Appare evidente che sino a quando non si avrà un rallentamento del costo delle materie prime, e con esso il costo dei trasporti, difficilmente l’inflazione rallenterà.