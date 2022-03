Bper chiude 120 filiali

Pubblicato il 18/03/2022 alle ore 12:05:27

Bper avrebbe avviato l’iter per la chiusura di altre 120 filiali, nell’ottica di proseguire con la razionalizzazione delle rete.



Lo si apprende da MF, secondo cui la procedura riguarda 67 filiali e 53 sportelli leggeri. Inoltre, si starebbe lavorando anche alla chiusura di 20 filiali della controllata Banco di Sardegna. Le chiusure dovrebbero essere finalizzate entro il prossimo 20 maggio.



Le ragioni alla base della decisione sarebbero legate alle sovrapposizioni territoriali, alla mancata redditivita', alla non attrattivita' dei territori in cui le filiali operano e alle necessita' di migliorare l’efficienza commerciale e organizzativa della rete distributiva.



Inoltre, sempre secondo quanto riferito dal quotidiano, la banca modenese sta valutando ulteriori azioni su alcune direzioni territoriali, sempre nell’ottica di migliorare l’efficienza.



Circa sei mesi fa l’istituto guidato da Piero Montani aveva comunicato la chiusura di 104 sportelli dopo avere rilevato le filiali di Ubi Banca nell’ambito dell’acquisizione fatta da Intesa Sanpaolo.



Bper entro il primo semestre 2022 finalizzera' l’acquisizione del controllo di Carige, in attesa di ricevere, forse entro maggio, i nulla osta previsti, incluso quello dell’Antitrust, per poi presentare il nuovo piano industriale che incorporera' anche la riorganizzazione e le prospettive della banca ligure.