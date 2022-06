Pubblicato il 17/06/2022 alle ore 08:57:55

(Teleborsa) – La Bank of Japan non segue la Federal Reserve, la Bank of England (BoE) e la Banca nazionale svizzera (BNS), confermando la politica monetaria ultra-espansiva. Come da attese la BOJ ha mantenuto il suo obiettivo di tasso a breve termine a -0,1% e quello per il rendimento delle obbligazioni a 10 anni intorno allo 0% durante la riunione di politica monetaria che si è conclusa venerdì (con un voto di 8-1 da parte dei funzionari).