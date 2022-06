Telecom: finanziamento da 3 miliardi garantito dallo Stato

Pubblicato il 28/06/2022 alle ore 09:04:43

(Reuters) - Il Tesoro italiano garantirà una linea di credito bancaria da 2 miliardi di euro (2,1 miliardi di dollari) a Telecom Italia (TIM), tre fonti vicine alla questione ha detto lunedì, in una spinta agli sforzi di inversione di tendenza della compagnia telefonica.



Il prestito sosterrebbe le finanze di TIM mentre l'amministratore delegato Pietro Labriola lavora a un piano di rinnovamento per il gruppo carico di debiti incentrato sulla separazione delle sue attività di rete fissa all'ingrosso dalle attività di servizi.



Le parti hanno concordato di ridurre l'entità del finanziamento dai 3 miliardi di euro inizialmente discussi a causa di un calo del fabbisogno finanziario previsto di TIM, hanno aggiunto le fonti, parlando in modo anonimo per la delicatezza della questione.



Nell'ambito di un allentamento temporaneo delle norme dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato, l'agenzia italiana di esportazione del credito SACE è in grado di fornire garanzie che coprono fino all'80% dei prestiti concessi alle grandi imprese in difficoltà a causa della pandemia di COVID-19.



Il regime di aiuti durerà fino alla fine di questo mese e ha già consentito a SACE di fornire garanzie su circa 36 miliardi di euro di prestiti bancari a grandi imprese italiane, secondo i dati del Tesoro a metà giugno.



Secondo le fonti, il ministro dell'Economia Daniele Franco dovrebbe firmare questa settimana il decreto che concede a TIM la garanzia statale.



Il prestito sarà fornito da un gruppo di banche che comprende l'italiana UniCredit e la francese BNP Paribas e Credit Agricole , nonché la spagnola Santander, che l'hanno autorizzata in attesa dell'approvazione di Roma.



Il governo italiano garantirà l'80% della somma, aggiunge una delle fonti.



TIM ha rifiutato di commentare.



Il consiglio di amministrazione di SACE ha autorizzato la garanzia statale il 10 maggio senza rendere pubblica la sua decisione, ha riferito Reuters il mese scorso.