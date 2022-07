Iveco - scende l'utile

Pubblicato il 28/07/2022 alle ore 09:00:49

Ricavi consolidati di Iveco Group pari a 3,4 miliardi di euro (in aumento di ~2% anno su anno).

Utile netto adjusted pari a 60 milioni di euro ed EBIT adjusted pari a 118 milioni di euro.

Liquidità netta delle Attività Industriali a 625 milioni di euro.



«Come anticipato, il secondo trimestre è stato oggetto di una dura sfida per via dei continui problemi alla catena logistico-produttiva, degli aumenti dei costi di materie prime ed energia e dell'instabilità politica. Eppure ciò non ci ha impedito sia di gestire efficacemente il nostro business sia di rafforzare la nostra rete di partnership. Abbiamo raggiunto un Adjusted EBIT notevole, pari a 118 milioni di euro, principalmente grazie a una solida performance dell'attività industriale e a una maggiore redditività delle nostre attività di servizi finanziari, con un rapporto tra ordini e fatturato decisamente positivo, a dimostrazione del fatto che la domanda per i nostri prodotti rimane forte su tutta la linea. Per quanto riguarda le partnership, abbiamo creato stretti legami con Eni su diversi programmi e, di recente, abbiamo annunciato la fornitura di celle a combustibile da parte di HTWO, un marchio Hyundai, per i nostri futuri autobus a idrogeno. Nel complesso siamo sulla buona strada, fornendo risultati positivi e facendo funzionare la macchina industriale al giusto ritmo: abbiamo costruito la flotta di cui abbiamo bisogno per soddisfare rapidamente i nostri clienti nei prossimi mesi e in tutti i segmenti, con i veicoli e i motori di cui hanno bisogno».



Gerrit Marx, Chief Executive Officer