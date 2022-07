Intesa - pesa la Russia ma i dati sono sempre molto positivi

Pubblicato il 29/07/2022 alle ore 14:44:50

I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2022 CONFERMANO LA CAPACITÀ DI INTESA SANPAOLO DI GENERARE UNA SOLIDA REDDITIVITÀ E DI CREARE VALORE PER TUTTI GLI STAKEHOLDER ANCHE IN CONTESTI COMPLESSI GRAZIE AL MODELLO DI BUSINESS BEN DIVERSIFICATO E RESILIENTE.

L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI IMPRESA 2022-2025 PROCEDE A PIENO RITMO E LE PRINCIPALI INIZIATIVE INDUSTRIALI SONO BEN AVVIATE. LA FORMULA DEL PIANO E, IN PARTICOLARE, L’OBIETTIVO DI € 6,5 MLD DI UTILE NETTO AL 2025 SONO CONFERMATI, CON UN’ULTERIORE CRESCITA POTENZIALE DERIVANTE DALL’AUMENTO DEI TASSI DI INTERESSE, DALL’ELEVATA FLESSIBILITÀ NELLA GESTIONE DEI COSTI OPERATIVI E DALLO STATUS DI BANCA A “ZERO NPL”.

UTILE NETTO DEL PRIMO SEMESTRE 2022 PARI A € 3.276 MLN ESCLUDENDO LE RETTIFICHE DI VALORE PER RUSSIA E UCRAINA, PIENAMENTE IN LINEA CON L’OBIETTIVO DEL PIANO DI IMPRESA 2022-2025 DI OLTRE € 5 MLD PER L’ANNO IN CORSO. UTILE NETTO CONTABILE PARI A € 2.354 MLN.

LA GENERAZIONE DI VALORE PER TUTTI GLI STAKEHOLDER SI FONDA ANCHE SUL FORTE IMPEGNO ESG DI INTESA SANPAOLO, CHE NEL SEMESTRE SI È TRADOTTO, TRA L’ALTRO, IN UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO DI CIRCA € 50 MLN ALLE PERSONE (NON DIRIGENTI) DEL GRUPPO PER MITIGARE L’IMPATTO DELL’INFLAZIONE E IN MOLTEPLICI INIZIATIVE UMANITARIE A FAVORE DELLE PERSONE DELLA CONTROLLATA PRAVEX BANK E DELLA POPOLAZIONE DELL’UCRAINA.

ELEVATA PATRIMONIALIZZAZIONE, LARGAMENTE SUPERIORE AI REQUISITI NORMATIVI: COMMON EQUITY TIER 1 RATIO A REGIME AL 12,5% DEDUCENDO DAL CAPITALE € 1,6 MLD DI DIVIDENDI MATURATI NEL 1° SEM. 2022 E € 3,4 MLD DI BUYBACK AUTORIZZATI DALLA BCE, SENZA CONSIDERARE CIRCA 110 CENTESIMI DI PUNTO DI BENEFICIO DERIVANTE DALL’ASSORBIMENTO DELLE IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE (DTA), DI CUI CIRCA 40 NELL’ORIZZONTE DEL PIANO DI IMPRESA 2022-2025.

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA IN CRESCITA DEL 4,2% VS 1° SEM. 2021, CON PROVENTI OPERATIVI NETTI IN AUMENTO DELLO 0,9% E COSTI OPERATIVI IN CALO DEL 2,5%.

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL CREDITO:

- RIDUZIONE DEI CREDITI DETERIORATI LORDI DEL 26,9% VS FINE 2021;

- INCIDENZA DEI CREDITI DETERIORATI SUI CREDITI COMPLESSIVI PARI AL 2,3% AL LORDO DELLE RETTIFICHE E ALL’ 1,3% AL NETTO, RISPETTIVAMENTE ALL’ 1,8% E ALL’ 1% SECONDO LA METODOLOGIA EBA; PARI AL 2,2% AL LORDO DELLE RETTIFICHE E ALL’ 1,2% AL NETTO TENENDO CONTO DELLA RIDUZIONE PER LE ULTERIORI CESSIONI PREVISTE NEL 2022 GIÀ OGGETTO DI ACCANTONAMENTO NEL 4° TRIM. 2021, RISPETTIVAMENTE ALL’ 1,7% E ALL’ 1% SECONDO LA METODOLOGIA EBA;

- COSTO DEL RISCHIO DEL 1° SEM. 2022 ANNUALIZZATO A 61 CENTESIMI DI PUNTO, A 27 SE SI ESCLUDE LO STANZIAMENTO PER L’ESPOSIZIONE A RUSSIA E UCRAINA AL NETTO DEL PARZIALE RILASCIO DI RETTIFICHE GENERICHE EFFETTUATE NEL 2020 PER I FUTURI IMPATTI DI COVID-19.

INTESA SANPAOLO È UN ACCELERATORE DELLA CRESCITA DELL’ECONOMIA REALE IN ITALIA: CIRCA € 32 MLD DI NUOVO CREDITO A MEDIO-LUNGO TERMINE A FAMIGLIE E IMPRESE DEL PAESE NEL 1° SEM. 2022; CIRCA 2.100 AZIENDE RIPORTATE IN BONIS NEL 1° SEM. 2022 E CIRCA 135.000 DAL 2014, PRESERVANDO RISPETTIVAMENTE CIRCA 10.000 E 675.000 POSTI DI LAVORO.