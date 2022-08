Nvidia: conti sotto le attese

Pubblicato il 25/08/2022 alle ore 08:51:03

(Teleborsa) - NVIDIA, azienda tecnologica statunitense che sviluppa processori grafici, ha chiuso il secondo trimestre dell'anno fiscale 2023 (terminato il 31 luglio 2022) con entrate pari a 6,70 miliardi di dollari, in aumento del 3% rispetto a un anno fa e in calo del 19% rispetto al trimestre precedente. L'utile netto GAAP è stato di 656 milioni di dollari (-72% anno su anno), pari a 0,26 dollari per azione, mentre l'utile netto non GAAP è stato di 1,29 miliardi di dollari, pari a 0,51 dollari per azione. Gli analisti, secondo dati Refinitiv, si aspettavano un utile per azione di 1,26 dollari su ricavi per 8,1 miliardi di dollari.



"Stiamo attraversando le transizioni della nostra catena di approvvigionamento in un ambiente macro impegnativo e lo supereremo", ha affermato Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA. "Il calcolo accelerato e l'IA, il lavoro pionieristico della nostra azienda, stanno trasformando le industrie - ha aggiunto - L'automotive sta diventando un'industria tecnologica ed è sulla buona strada per diventare il nostro prossimo business da miliardi di dollari. I progressi nell'intelligenza artificiale stanno guidando la nostra attività di data center, accelerando al contempo le scoperte in campi come la scienza del clima fino e la robotica".



Per il terzo trimestre dell'anno fiscale 2023 la società si aspetta entrate in calo del 17% su base annua a 5,90 miliardi dollari, più o meno il 2%, rispetto alla stima media degli analisti di 6,95 miliardi di dollari.



Le entrate relative a giochi e visualizzazioni professionali dovrebbero diminuire in modo sequenziale, poiché gli OEM e i partner di canale riducono i livelli di inventario per allinearsi agli attuali livelli di domanda e prepararsi alla nuova generazione di prodotti NVIDIA. La società prevede che tale calo sarà parzialmente compensato dalla crescita sequenziale di Data Center e Automotive.