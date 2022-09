Bnp - tasi in aumento dello 0.75% in Europa

Pubblicato il 02/09/2022 alle ore 09:11:38

(Reuters) - La banca francese Bnp Paribas prospetta un rialzo dei tassi di 75 punti base da parte della Banca Centrale Europea in occasione della riunione politica della prossima settimana, si legge in una nota.



"Con i falchi che continuano ad avere il sopravvento, riteniamo che la Bce procederà a un aumento di 75 punti base nella riunione dell'8 settembre", hanno detto gli analisti di Bnp Paribas.



"Sebbene le prospettive di crescita si siano ulteriormente deteriorate, i principali membri del Consiglio direttivo hanno mostrato insensibilità al riguardo. Allo stesso tempo, c'è una maggiore attenzione ai dati realizzati sull'inflazione, che hanno continuato a sorprendere al rialzo".



La banca prevede inoltre un ciclo di rialzi anticipato, in cui i tassi raggiungeranno il picco del 2% entro la fine del primo trimestre, si legge nella nota.



Secondo i dati di Refinitiv, i mercati hanno aumentato le scommesse su questa mossa e quotano circa l'80% di possibilità di un rialzo di 75 punti base durante la riunione. Anche altre banche hanno rivisto le loro previsioni di rialzo a 75 punti base.