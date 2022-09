Agenda dati macro e finanziari del 30 settembre

Pubblicato il 30/09/2022 alle ore 01:12:33

DATI MACRO





Cina

Ore 03.30

Indice Pmi manifatturiero, dato di settembre. Attesa: 49.6 (precedente 49.4)

Indice Caixin Pmi manifatturiero, dato di settembre. Attesa: 49.5 (precedente 49.5)



Germania

Ore 08.00

Vendite al dettaglio, dato di agosto. Attesa: -1.0%m/m; -5.1%a/a (precedente 1.9%m/m; -2.6%a/a)

Prezzi all’import, dato di agosto. Attesa: 2.0%m/m; 29.9%a/a

Ore 09.55

Tasso di disoccupazione, dato di settembre. Attesa: 5.5% (precedente 5.5%)

Variazione numero disoccupati, dato di settembre. Attesa: 20mila (precedente 20mila)



Francia

Ore 08.45

Inflazione, dato preliminare di settembre. Attesa: -0.1%m/m; 5.9%a/a (precedente 0.5%m/m; 5.9%a/a)

Inflazione armonizzata, dato preliminare di settembre. Attesa: -0.1%m/m; 6.7%a/a (precedente 0.6%m/m; 6.6%a/a)



Italia

Ore 10.00

Tasso di disoccupazione, dato di agosto. Attesa: 7.9% (precedente 7.9%)

Ore 11.00

Inflazione, dato preliminare di settembre. Attesa: 0.1%m/m; 8.7%a/a (precedente 0.8%m/m; 8.4%a/a)

Inflazione armonizzata, dato preliminare di settembre. Attesa: 1.6%m/m; 9.4%a/a (precedente 0.9%m/m; 9.1%a/a)



Europa

Ore 11.00

Inflazione, dato preliminare di settembre. Attesa: 9.7%a/a (precedente 9.1%a/a)

Inflazione core, dato preliminare di settembre. Attesa: 5.6%a/a (precedente 5.5%a/a)

Tasso di disoccupazione, dato di agosto. Attesa: 6.6% (precedente 6.6%)



Usa

Ore 14.30

Deflattore, dato di agosto. Attesa: 03%m/m; 6.6%a/a (precedente -0.1%m/m; 6.3%a/a)

Deflattore core, dato di agosto. Attesa: 0.5%m/m; 4.7%a/a (precedente 0.1%m/m; 4.6%a/a)

Spese per consumi, dato di agosto. Attesa: 0.2% (precedente -0.6%)

Redditi delle famiglie, dato di agosto. Attesa: 0.3% (precedente 4.4%)

Ore 16.00

Fiducia delle famiglie (Univ del Michigan), dato di settembre. Attesa: 59.5 (precedente 59.5)

Eventi



Rating

Moody’s aggiorna la valutazione al rating sovrano dell’Italia

DBRS aggiorna la valutazione al rating sovrano della Francia



EVENTI SOCIETARI

ITALIA





Debutto

----

OPA



SourceSence: Opa totalitaria di Poste Italiane al prezzo di 4,20 euro per ciascuna azione e 0.78 euro per ciascun warrant. L’operazione termina il 14 ottobre.

Cellularline: Opa totalitaria di Esprinet al prezzo di 3.75 euro per ciascuna azione. L’operazione si concluderà il 14 ottobre

Tod’s: Opa totalitaria da parte di DeVa Finanza al prezzo di 40 euro per ciascuna azione. L’operazione si concluderà il 25 ottobre



Aumento di capitale

---



Cda



Bifire,Casta Diva,Class E. Cia, Dba G. ,Digitouch, Ecosuntek, Esi, Estrima, Finanza.tech, Fope, Iervolino E. , Igeamed, Imprendiroma, I: Bresciane, Innovatec,It Way, Italia Indipendent, L&C, Lucisano M. G., Marzocchi,Mondo Tv France, Monnalisa, Neosperience, Netweek, Nusco, Nvp,Osai A.S. Panetel, Portale Sardegna, Redelfi, RosettiMarino, Sababa,Sciuker F, Il Fatto, Soloid Word, Spindox, Take Off,Tenax I. Lifestile G., U. Biomed, Visibilia.

Conference Call



Cyberoo, DHH, DigiTouch



Assemblea

---



Dividendi

---



Raggruppamento/Frazionamento



----

Trimestrali



EUROPA

Micron



USA

----

http://it.investing.com/earnings-calendar/