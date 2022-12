Gas europeo sotto i 100 euro

Pubblicato il 22/12/2022 alle ore 11:54:59











Netto calo per il prezzo del gas europeo. Sappiamo che questo è un benchmark e che gli scambi possono avvenire a prezzi differenti ma è ben ricordare che questo valore era quello preso a riferimento questa estate quando tutti i Governi europei erano alla caccia di approvvigionamenti per l’inverno. Ovviamente, non si può certamente prevedere cosa potrà accadere nel corso delle prossime sedute/settimane ma è del tutto chiaro che se fossimo al Ministero addetto all’acquisto di gas, procederemmo all’intervento in compera ai valori correnti. Il vero problema, quindi, non è l’acquisto o la carenza di gas, chi si muove per tempo ha i margini e lo spazia per intervenire, ma lo stoccaggio. In Italia è questo il problema e bisogna comprendere se Piombino sarà il luogo deputato per lo stoccaggio e, soprattutto, se basteranno questa nave e quella di Ravenna per garantirsi un tranquillo inverno 2023 oppure se saranno necessari altri investimenti per lo stoccaggio.