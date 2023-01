Pubblicato il 03/01/2023 alle ore 09:08:25

AGI - Solo un terzo degli italiani approfitterà dei saldi invernali che iniziano in tutta Italia il 5 gennaio tranne in Sicilia (2 gennaio), Valle D'Aosta (3 gennaio), Trentino Alto Adige (7 gennaio). Il 30,4% ne approfitterà, ma più di 6 famiglie su 10 sono ancora indecise. A rilevare il sentiment degli italiani è il centro studi Confimprese in collaborazione con Innovation Team-Cerved, che ha condotto l'annuale sondaggio tra il 14 e il 19 dicembre.



