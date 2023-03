Beige Book - spinte inflazioniste diffuse

Pubblicato il 08/03/2023 alle ore 21:24:23

(Teleborsa) - L'attività economica complessiva negli Stati Uniti è "leggermente aumentata" all'inizio del 2023, in quanto le interruzioni della catena di approvvigionamento hanno continuato ad allentarsi e la spesa per consumi è rimasta generalmente stabile, mentre in molte aree del paese l'inflazione elevata e i tassi di interesse più elevati hanno continuato a ridurre il reddito discrezionale e il potere d'acquisto dei consumatori. Lo afferma la Federal Reserve nel Beige Book, il rapporto sullo stato dell'economia statunitense che farà da base alle prossime decisioni di politica monetaria.



Continua a leggere - Repubblica